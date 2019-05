Não há seleção que meta medo a Thierry Correia no Mundial sub-20

Thierry Correia não tem medo de qualquer seleção que Portugal possa defrontar, no Mundial sub-20, na Polónia, em que a seleção nacional da categoria tentará chegar o mais longe possível.

"Estamos confiantes de que podemos ir longe. Nenhuma seleção nos mete medo, vamos encarar a prova jogo a jogo. Estamos muito motivados, sabemos que temos responsabilidade, queremos representar Portugal da melhor maneira”, afirmou o lateral do Sporting, esta terça-feira, em conferência de imprensa.

Thierry Correya nomeou a “confiança e entreajuda" como armas que podem ajudar Portugal no Mundial de sub-20.

Quanto à disputa de um lugar com Diogo Dalot, do Manchester United, Thierry Correia garantiu que irá "trabalhar taco a taco" por um lugar no onze.

O facto de esta ser a última grande competição de Hélio Sousa pelas seleções portuguesas - o selecionador vai orientar o Bahrein após o Mundial - não tira concentração aos jogadores, que estão “apenas focados no Mundial”.

Antes da partida para a Polónia, a 20 de maio, Portugal vai realizar um jogo de preparação diante da Arábia Saudita, no dia 18, pelas 11h30, na Cidade do Futebol.



A seleção portuguesa de sub-20 estreia-se no Mundial frente à Coreia do Sul, a 25 de maio. Seguem-se jogos com Argentina, no dia 28, e África do Sul, a 31.