De Rossi despede-se da Roma, mas não se despede do futebol

A AS Roma confirmou, esta terça-feira, que Daniele De Rossi vai colocar um ponto final, no final a época, à ligação de 18 anos com o clube. O médio italiano vai, contudo, continuar a jogar futebol.

Em conferência de imprensa, um dos dirigentes da Roma explicou que o clube decidiu não renovar o contrato do médio, de 35 anos, e convidou-o a assumir um cargo na estrutura. O médio recusou e decidiu prosseguir a carreira noutro clube. A Roma respeitou a vontade do internacional italiano de "perseguir uma nova aventura".

"Durante 18 anos, o Daniele foi o coração da equipa da Roma. Desde a estreia, em 2001, até abraçar da responsabilidade de ser capitão, ele sempre representou os adeptos da Roma em campo com orgulho, à medida que se estabeleceu como um dos melhores médios da Europa. Todos choraremos quando ele vestir a camisola 'giallorossa' pela última vez, frente ao Parma, mas respeitamos o desejo dele de continuar a carreira. Mesmo que, quase aos 36 anos, seja fora de Roma", referiu o presidente da Roma, Jim Palotta, em declarações reproduzidas no site oficial do clube.

Palotta agradeceu a De Rossi "pela sua incrível dedicação ao clube" e garantiu ao jogador que as portas da Roma "estarão sempre abertas para que ele regresse ao clube numa função diferente, quando quiser".

De Rossi admitiu que ainda não sabe qual será o seu destino, para a próxima temporada: "Ainda não falei com outras equipas. Neste momento, não devem haver quaisquer distrações da corrida à Liga dos Campeões [Roma está a três pontos do quarto lugar]."

O "16" vai jogar o último jogo pela equipa da capital de Itália a 26 de maio, frente ao Parma, a contar para a última jornada da Serie A.



De Rossi tem 615 jogos pela Roma em todas as competições, com 63 golos marcados, o que o deixa no segundo lugar dos jogadores com mais presenças, apenas atrás de outro símbolo do clube, Francesco Totti (786). Em Roma, o médio venceu a Taça de Itália em duas ocasiões, em 2007 e 2008, e uma Supertaça em 2007.