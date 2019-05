Gilberto Coimbra confia na manutenção do Tondela

Não há volta a dar, o Tondela precisa de vencer o Desportivo de Chaves na última jornada do campeonato para garantir a presença na I Liga na próxima temporada. Apesar do cenário não ser fácil, o presidente do Tondela revela, em Bola Branca, que já transmitiu ao plantel e à equipa técnica que confia na manutenção, um objetivo que, na sua ótica, já podia ter sido alcançado.

"Transmiti a todo o plantel toda a minha confiança. Fizemos um campeonato muito tranquilo e não devíamos estar nesta situação. A verdade tem de se escrever e a verdade é o clube ficar na I Liga. Se não tivessem acontecido coisas que não deviam ter acontecido em quatro, ou cinco, jogos, não estaríamos nestas condições", sublinha Gilberto Coimbra.

O dirigente garante que "não há ansiedade na equipa" para abordar o jogo com o Chaves. "A equipa está tranquila e tudo fizemos para evitar esta situação. Estamos nesta situação e esperamos conquistar a vitória. É um jogo em que quem ganhar safa-se", remata.

Tondela e Chaves estão empatados na tabela classificativa, com 32 pontos. Os transmontanos venceram o jogo da primeira volta e terão vantagem caso as equipas terminem com o mesmo número de pontos. O Tondela está obrigado a vencer para ficar na I Liga. O Chaves tem de pontuar.

Com Feirense e Nacional já confirmados na II Liga, na próxima temporada, Tondela e Chaves defrontam-se para evitar a descida. O jogo é no domingo, às 17h30.