Mahrez não pensa deixar o Manchester City

Riyad Mahrez chegou ao Manchester City esta época, assinou até 2023, e esclarece que pretende continuar no clube. Desta forma, o argelino coloca um ponto final na especulação sobre o seu futuro. Contratado ao Leicester City, o jogador, de 28 anos, não foi titular indiscutível de Pep Guardiola, mas foi utilizado em 43 jogos e marcou 12 golos.

"Não é fácil entrar numa equipa tão forte e que já tem tantos titulares. Sabia que o meu primeiro ano não seria fácil, mas tenho muita confiança na minha qualidade. Estou feliz aqui e não vou mudar de clube por não jogar aqui. Não me esconde e não vou mudar por causa disto", disse Mahrez, citado pela imprensa inglesa.

O internacional argelino está há seis épocas em Inglaterra. Esteve no Leicester, entre 2013 e 2018, e foi contratado pelo Manchester City, esta temporada, por uma verba a rondar os 70 milhões de euros. Titular no último jogo da temporada, em Brighton, Mahrez marcou o terceiro golo do City, o golo que, praticamente, selou o título. O Manchester City venceu, por 1-4, e sagrou-se campeão inglês.