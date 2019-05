Lindelof espera que a próxima época seja melhor

Victor Lindelof não quer fazer grandes comentários sobre a época do Manchester United. O clube ficou muito longe da luta pelo título, falhou o apuramento para a Liga dos Campeões e terminou o ano no sexto lugar da Premier League. Uma época que começou com Mourinho e terminou com Solskjaer.

"Não foi a época que queríamos. Agora não é hora de falar mais. É tempo para irmos de férias, recuperar e voltarmos frescos para a pré-época. A próxima época tem de ser melhor", escreveu Lindelof, no Twitter.

O central sueco fez 40 jogos pelos ingleses e marcou um golo, em 2018/19. Lindelof, de 24 anos, deixou o Benfica, em 2017, por 35 milhões de euros.