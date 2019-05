Filipe Luís de saída do Atlético de Madrid

Filipe Luís e Juanfran estão de saída do Atlético de Madrid. De acordo com notícia da rádio Cadena SER, o lateral-esquerdo brasileiro não recebeu proposta de renovação e o lateral-direito espanhol terá recusado a oferta que lhe foi apresentada.

Com a saída de Lucas Hernández já programada para o Bayern Munique, o Atlético está no mercado por um lateral-esquerdo e é neste contexto que surge o nome de Alex Telles. As últimas notícias, publicadas pela imprensa espanhola, dão conta de um arrefecimento no interesse dos "colchoneros", mas o jogador do FC Porto continua na lista de potenciais reforços.

O Atlético vive um período de renovação e rejuvenescimento do plantel. Filipe Luís, de 33 anos, e Juanfran, de 34, deverão ser substituídos por alternativas mais jovens. Diego Costa, de 30 anos, e Kalinic, de 31, também estão de saída do clube.