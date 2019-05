Três manchas e uma operação nas manchetes

A entrevista de Pinto da Costa ao jornal "O Jogo" é o grande destaque do dia nos jornais desportivos. "Há três manchas negras neste campeonato", lê-se na manchete. O presidente do FC Porto considera que a I Liga ficou definida em três jogos do Benfica. Pinto da Costa refere-se aos jogos com Feirense, Rio Ave e Sporting de Braga, observando que os videoárbitros desses jogos acabaram por beneficiar o Benfica.

A propósito, o "Record" informa que Hugo Miguel e Luís Godinho, árbitro e videoárbitro do Rio Ave-Benfica, ficam de fora na última jornada. "Miguel e Godinho de castigo", titular o jornal.

Ainda na primeira página do jornal "O Jogo", nota para o interesse do Benfica em Dyego Sousa. De acordo com o diário, o Benfica oferece 15 milhões de euros e Yuri Ribeiro pelo internacional português.

"Record" e "A Bola" centram-se no Benfica. "Não são de ferro", assinala o "Record". Jogadores do Benfica tiveram descarga emocional, após o triunfo sofrido em Vila do Conde. Luís Filipe Vieira saiu na segunda parte.

"Operação título", detalha "A Bola". O jornal revela comos será a semana mais importante do Benfica de Bruno Lage. O jornal revela, ainda, que André Almeida vai renovar contrato.

"A Bola" faz as contas às mudanças no plantel do FC Porto e conclui que está uma equipa inteira de saída. o diário informa também que acordo entre Sporting e Atlético de Madrid, por Gelson Martins, está iminente, e que Matheus Pereira está de regresso a Alvalade.