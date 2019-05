Conan Osíris disputa lugar na final da Eurovisão, mas apostas não são favoráveis

Esta terça-feira decorre a primeira semifinal do concurso, que será disputada por 17 países e, a avaliar pela média de várias casas de apostas, calculada pelo site eurovisionworld.com, especializado no concurso, Portugal arrisca-se a falhar a final.



A canção “Telemóveis”, interpretada e composta por Conan Osiris, ocupava na segunda-feira o 12.º lugar na lista de preferências dos apostadores relativas à primeira semifinal do concurso. Mas só dez países passam à final.

Além do representante de Portugal, hoje atuam os concorrentes da Grécia (Katerine Duska, “Better Love”), Chipre (Tamta, “Replay”), Austrália (Kate Miller-Heidke, “Zero Gravity”), Islândia (Hatari, “Hatrið mun sigra”), Hungria (Joci Pápai, “Az én apám”), Sérvia (Nevena Božović, “Kruna”), República Checa (Lake Malawi, “Friend of a friend”), Eslovénia (Zara Kralj & Gašper Šantl, “Sebi”), Bélgica (Eliot, “Wake up”), Estónia (Victor Crone, “Storm”), Polónia (Tulia, “Pali się”), Bielorrússia (Zena, “Like it”), São Marino (Serhat, “Say Na Na Na”), Geórgia (Oto Nemsadze, “Keep on going”), Finlândia (Darude com Sebastian Rejman, “Look Away”) e Montenegro (D mol, “Heaven”).