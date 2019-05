Escola de Turismo do Estoril vai receber estudantes de Macau

Portugal e Macau assinam esta terça-feira um memorando de entendimento para a formação turística. Vai ser criado um pólo permanente do Instituto de Formação Turística de Macau (IFT) na Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril, revela à Renascença a secretária de Estado do Turismo.

“Vamos desenvolver ações conjuntas de intercâmbio de alunos e formadores”, explica.

Ana Mendes Godinho frisa que Macau está a afirmar-se cada vez mais como uma porta de ligação à Europa e a Portugal. “Este acordo permite a abertura de Portugal ao mercado asiático na área da formação de recursos humanos turísticos aqui em Portugal”.

As obras para a construção do pólo do Instituto de Formação Turística de Macau no Estoril vão arrancar e a secretária de Estado do Turismo espera que os cursos comecem já no próximo ano letivo. Os alunos de Macau poderão fazer toda a formação em Portugal ou apenas estágios, enquadrados pelo IFT e pela Escola de Hotelaria e Turismo do Estoril.

O memorando de entendimento é assinado esta terça-feira na Escola de Turismo do Estoril pela aecretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, e pelo Secretário para os Assuntos Sociais e Culturais da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, Alexis Tam Chon Weng.