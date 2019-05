André Ventura falta a debate na RTP para comentar futebol na CMTV

De acordo com as regras da Comissão Nacional de Eleições , os órgãos de comunicação social que integrem candidatos como colaboradores regulares, em espaço de opinião, na qualidade de comentadores, analistas, colunistas ou através de outra forma de colaboração equivalente, “devem suspender essa participação e colaboração durante o período da campanha eleitoral e até ao encerramento da votação”.

A diretora de informação da RTP, Maria Flor Pedroso, afirmou, no começo da emissão, apenas ter sido informada da ausência da coligação “Basta” (que não se fez representar por nenhum outro membro) durante esta segunda-feira. De acordo com Maria Flor Pedroso, que também moderaria do debate, “André Ventura preferiu manter o seu comentário desportivo noutro canal”.

As críticas à ausência de André Ventura sucederam-se nas últimas horas nas redes sociais. O jornalista e comentador político Daniel Oliveira escreveu mesmo no Twitter que através da escolha do cabeça-de-lista do “Basta” se fica a saber “a importância que daria ao seu cargo [deputado europeu] se alguma vez fosse eleito”.

A Renascença tentou obter uma reação da coligação “Basta”, mas tal não foi possível até ao momento.

De referir também que, além da cadeira vazia deixada por André Ventura, também Marinho e Pinto, candidato do Partido Democrático Republicano (PDR), optou por não estar presente no debate, segundo Maria Flor Pedroso, por “discordar dos critérios editoriais da RTP”, defendendo, Marinho e Pinto, que deveria ser convidado para o debate com os partidos com membros eleitos no Parlamento Europeu que acontece (com os candidatos do PS, PSD, CDU, CDS e BE) na próxima segunda-feira.

Presentes esta segunda-feira na RTP estiveram Paulo Sande (Aliança), Rui Tavares (Livre), Vasco Santos (MAS), João Patrocínio (PNR), Ricardo Arroja (Iniciativa Liberal), Fernando Loureiro (PURP), Paulo Morais (Nós Cidadãos), Francisco Guerreiro (PAN), Luís Júdice (PCTP) e Gonçalo Madaleno (PTP).