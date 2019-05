Inter de Milão vence Chievo num jogo que esteve perto de ser interrompido

O Inter de Milão recebeu e venceu, esta segunda-feira, o Chievo Verona, por 2-0, num jogo que esteve em risco de ser interrompido.

A meio da partida, o árbitro ameaçou colocar um ponto final no jogo por cânticos descriminatórios por parte dos adeptos do Inter de Milão contra o Nápoles. O "speaker" do estádio anunciou a vontade do árbitro a todos os adeptos.

A partida continuou e o Inter de Milão venceu o jogo com golos de Politano, aos 39 minutos, e Ivan Perisic, aos 86'. Cédric Soares foi titular na defesa, enquanto que João Mário ficou no banco.

Com esta vitória, o Inter de Luciano Spalletti está a um passo de garantir o "top-4" e consequente qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões. O emblema "nerazzurri" é terceiro, com 66 pontos, mais um do que a Atalanta, e mais quatro do que o AC Milan e Roma.