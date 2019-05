Anthony Lopes admite possibilidade de deixar o Lyon

Anthony Lopes, guarda-redes do Lyon, admite a possibilidade de rumar ao FC Porto no verão. Após o enfarte do miocárdio de Iker Casillas, e com o regresso pouco provável do espanhol aos relvados, os dragões estarão no mercado à procura de um guarda-redes para a próxima temporada, com Anthony Lopes a ser um dos nomes mais falados.

O internacional português falou à "RMC Sport" sobre uma eventual saída do Lyon no verão, para rumar a Portugal. "Tudo é possível, está em aberto. Mas para já isso não é uma questão, estou focado neste final de temporada e veremos no verão, apenas houve uma reunião entre os meus representantes e do Lyon".

Anthony Lopes tem contrato apenas por mais uma temporada com o Lyon, e abre também a possibilidade a renovar contrato com o clube de formação.

"Não sei o que está a acontecer, a renovação está nas mãos do presidente, o meu caso está na mesa dele desde dezembro e, para já, nada avançou", rematou.

O guarda-redes soma sete internacionalizações pela seleção portuguesa e marcou presença no Europeu 2016 e no Mundial 2018. É o titular da baliza do Lyon desde 2013/14. No total, soma 295 jogos pelo clube.