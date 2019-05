O que dizem as personalidades sobre Aura Miguel

Veja também

A vaticanista Aura Miguel completou recentemente 100 viagens papais. É uma carreira que começou em 1987 e que não tem data marcada para acabar.

A Renascença homenageou a sua vaticanista e foram várias as personalidades que quiseram marcar presença. Leia o que disseram sobre Aura Miguel.

“Acho que um jornalista quando é cristão e tem fé, não pode esquecer que é também um evangelizador. Faz eco da primeira pregação feita pelo Papa para o resto do mundo, que não o ouviu diretamente. O jornalista cristão tem esta missão, tem este carisma, de fazer eco do que foi já dito ou feito pelo Papa - porque não são só palavras, há também gestos - e contá-los com o seu estilo pessoal. A Aura Miguel tem tido, neste respeito, imenso sucesso. Por isso é muito reconhecida e muito amada."

Rino Passigato, Núncio Apostólico em Portugal

“Acentua muito esta relação profunda que nós em Portugal temos com o Santo Padre e muito concretamente com estes três. E é uma realidade inédita, uma jornalista que acompanha três pontificados em viagens pelo mundo inteiro não é todos os dias nem em todo o lado, por isso é inteiramente justificada esta homenagem”

Cardeal D. Manuel Clemente, Patriarca de Lisboa