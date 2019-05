Paços de Ferreira abre portas do estádio no jogo do título

O Paços de Ferreira quer encher o Estádio Capital do Móvel para o jogo do título da II Liga, contra o Cova da Piedade.

Nesse sentido, o clube pacense anunciou que os ingressos para a partida são gratuitos para todos os adeptos.

O jogo frente ao Cova da Piedade decorre no domingo, às 15h00. O Paços de Ferreira não depende de ninguém para garantir o título de campeão da II Liga, e lidera com 71 pontos, mais dois do que o Famalicão, que também já garantiu a subida à I Liga.