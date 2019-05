Bruno Alves expulso na derrota do Parma contra o Bolonha

Bruno Alves foi expulso na derrota do Parma, por 4-1, esta segunda-feira, no terreno do Bolonha.

A equipa do internacional português já perdia por 2-0, aos 60 minutos, quando Bruno Alves viu a cartolina vermelha. O central viu um primeiro cartão amarelo, por uma entrada dura, e contestou a decisão, ao puxar pela camisola do jogador do Bolonha deitado no relvado, ação que valeu um cartão vermelho direto.

A missão ficou ainda mais difícil para o Parma, reduzido a dez, que sofreu mais dois golos. Inglese foi o autor do golo de honra.

Com este resultado, o Bolonha assegurou praticamente a manutenção, com 40 pontos, subindo ao 13º lugar. O Parma continua num péssimo momento de forma, somou o décimo jogo consecutivo sem vencer, e está apenas três pontos a cima da linha de água, com dois jogos por disputar.

Chievo e Frosinone já confirmaram a descida de divisão. Empoli, Génova, Parma, Fiorentina, Bolonha e Cagliari continuam com hipóteses matematicas de descer à Serie B.