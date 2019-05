Liga confirma. Título decide-se sábado às 18h30

O Benfica-Santa Clara e o FC Porto-Sporting, jogos que vão decidir o campeão nacional 2018/19, vão decorrer no próximo sábado, às 18h30, confirmou a Liga.

A Liga de Clubes oficializou os horários para a última jornada da I Liga, confirmando o horário que já tinha sido avançado pela Sport TV, estação televisiva detentora dos direitos de transmissão dos jogos do campeonato.

O Benfica lidera o campeonato, com dois pontos de vantagem para o FC Porto e, com vantagem no confronto direto, apenas precisa de empatar, em casa, contra o Santa Clara, para se sagrar campeão. FC Porto precisa de bater o Sporting e esperar que o Benfica perca para revalidar o título.

A manutenção e o quinto lugar

O jogo da manutenção, entre Tondela e Desportivo de Chaves, está marcado para domingo, às 17h30. O Tondela precisa de vencer para conseguir a manutenção. Empate serve à equipa transmontana.

O quinto lugar está também ainda em disputa. O Moreirense, atualmente quinto com mais três pontos do que o Vitória de Guimarães, recebe o rival vimaranense. Empate ou vitória da equipa de Moreira de Cónegos garante o quinto lugar.

A ronda começa na quinta-feira, 16 de maio, com um Belenenses-Nacional, disputado às 18h30, e termina no domingo, com o Moreirense-Vitória de Guimarães.

Jornada 34:

Quinta-feira, 16 de maio

Belenenses-Nacional, 18h30

Sexta-feira, 17 de maio

Braga-Portimonense, 20h30

Sábado, 18 de maio

Vitória de Setúbal-Rio Ave FC, 15h30

Feirense-Aves, 15h30

Marítimo-Boavista, 15h30

Benfica-Santa Clara, 18h30

FC Porto-Sporting, 18h30

Domingo, 19 de maio

Tondela-Chaves, 17h30

Moreirense-Vitória de Guimarães, 20h00