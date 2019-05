Portugal sai de cena no Europeu sub-17 e falha presença direta no Mundial

A seleção portuguesa de sub-17 perdeu, esta segunda-feira, contra a Itália, por 1-0, e está fora dos quartos de final do Campeonato da Europa da categoria, disputado na Irlanda.

O único golo da partida foi apontado na primeira parte, por Franco Tongya, jogador da Juventus, assistido por Esposito.

A seleção portuguesa qualificou-se para os quartos de final em segundo lugar do grupo C, depois de perder contra a Hungria, e vencer a Rússia e Islândia.

Portugal falha assim a qualificação para o Campeonato do Mundo da categoria, que se realiza em outubro deste ano, no Brasil. Apenas as quatro equipas qualificadas para as meias-finais do torneio garantem a qualificação direta para a prova.

No entanto, há ainda uma possibilidade para a seleção portuguesa viajar até ao Brasil. Se a Hungria eliminar a Espanha nos quartos de final, Portugal disputa um "play-off" com a Bélgica, para decidir a última vaga europeia.

A seleção de Emílio Peixe foi eliminada pela Itália, que vai defrontar a França na meia-final. A Holanda está também na meia-final, e vai defrontar o vencedor da eliminatória entre Hungria e Espanha