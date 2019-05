Professores. Marcelo justifica silêncio com “necessidade de estar calado”

O Presidente da República justificou esta segunda-feira o seu silêncio dos últimos dez dias com a “necessidade de estar calado”.

Marcelo recusou responder a todas as perguntas diretas, feitas por jornalistas à margem de um evento na Fundação Champalimaud, sobre a chamada Lei dos Professores, que motivou uma crise política, com António Costa a ameaçar com a demissão do Governo caso a oposição votasse para aprovar a recuperação integral do tempo de serviço congelado. O Presidente disse que não comentava publicamente questões da agenda política e que fazem parte da campanha eleitoral.

Contudo, quando questionado sobre se tinha saudades de ter uma agenda pública, o presidente começou por brincar, dizendo que só tinha saudades de ver os próprios jornalistas, mas depois acrescentou. “Os portugueses têm de se habituar a que quem intervém muitas vezes não o faz por uma mania, por estilo ou obsessão. Fá-lo por necessidade.”

“E quando entende que a necessidade impõe estar calado uma, duas ou três semanas, tão depressa está calado como falava todos os dias”, concluiu.

Durante a sua conversa com os jornalistas, o Presidente comentou ainda, embora de forma geral, o caso Berardo.