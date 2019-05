Palermo desce à terceira divisão por decisão do tribunal

O Tribunal Federal da Federação Italiana de Futebol decidiu, esta segunda-feira, despromover o Palermo à Serie C, terceiro escalão, por irregularidades financeiras.

O Palermo, atualmente a disputar o segundo escalão, ocupava o terceiro lugar da Serie B, e lutava pelo regresso à primeira divisão, mas vai ter de regressar à terceira divisão, na próxima temporada.

O Tribunal considerou que Maurizio Zamparini, antigo dono do clube, utilizou a equipa para esquemas de lavagem de dinheiro e outros ilegalidades financeiras. O Palermo deverá recorrer, o que pode adiar uma decisão final.

O presidente da Câmara Municipal de Palermo lamentou o impacto que a decisão terá na cidade, em declarações reproduzidas no "Gazzetta dello Sport": "É uma decisão que nos afeta a todos, que não tem a ver com os nossos resultados desportivos e que ainda é mais doloroso, tendo em conta aquilo que temos feito esta época. É uma decisão a respeitar, e que também vamos avaliar, a pensar num recurso".

O Palermo ocupa o terceiro lugar da Serie B, com 63 pontos, a quatro do líder Brescia, e a três do Lecce, com duas jornadas por disputar.