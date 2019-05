É preciso “multiplicar Marcelos” e alargar convergências para salvar a União Europeia

É preciso “multiplicar Marcelos Rebelo de Sousa pela Europa”, defendeu o antigo eurodeputado Diogo Feio, num debate na Renascença, em que se discutiu o futuro da União Europeia e o que é preciso para dar a volta à crise que atravessa.

O antigo eurodeputado do CDS defende que é preciso “terminar o trabalho de construção do euro” para ter “um orçamento distinto do que conhecemos e com maior capacidade social”. Mas, sobretudo, é preciso “dar um projeto político” à Europa.

“Nós em Portugal, sistematicamente, dizemos que não temos problemas com populismos, desde logo porque tivemos um Presidente da República que percebeu que também tinha um papel nessa matéria. Se calhar, o que é necessário é multiplicar Marcelo Rebelo de Sousa pela Europa”, sugeriu Diogo Feio, dirigente do CDS, ressalvando que não quer exportar o Presidente português, mas multiplicar o seu exemplo.

Também o socialista João Soares defende que é preciso mexer na esfera orçamental da União, mas muito mais do que isso. “É preciso acabar com os offshores na União Europeia toda para acabar com a pouca vergonha que se passa com as finanças internacionais que estão na mão de meia dúzia de tubarões, não tem nada que ver com o capitalismo nem com nada, é uma ferocidade completa, é preciso aplicar a taxa Tobin”, afirmou João Soares, que também lançou um duro ataque à eurocracia.

“Há uma eurocracia regiamente paga de que os parlamentares europeus fazem parte e de que o sr. Juncker é um símbolo”, atacou Soares.

Ilda Figueiredo, também ex-eurodeputada, mas do PCP, diz há responsabilidades também do Parlamento Europeu “que aumentou as competências legislativas e se tornou mais responsáveis pelas políticas erradas da União Europeia”. A antiga eurodeputada considera que a União Europa só tem “imposições” não consegue “dar uma resposta para os trabalhadores, para os povos e para o desenvolvimento equilibrado dos países”.

Quanto ao caminho para o futuro, Diogo Feio diz que a Europa promove sobretudo políticos que defendem o projeto europeu como lugar de paz. E João Soares defende convergências cada vez mais alargadas para defender esse projeto de paz e solidariedade.