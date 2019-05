“Uau!” Criança autista reage a concerto clássico e vai conhecer o diretor da orquestra

Uma criança quebrou o silêncio no final de um concerto de música clássica e surpreendeu a plateia e os músicos com um sonoro “uau”. Primeiro, o público riu-se, mas depois aplaudiu a reação espontânea do menino de nove anos.

Após o concerto, que aconteceu no dia 5, a orquestra decidiu procurar a criança, o que acabou por acontecer agora, quando o avô entrou em contacto com a Sociedade H+H.

Foi Stephen Mattin que levou o neto Ronan ao concerto. “Posso contar com os dedos de uma mão as vezes que ele exprime as suas emoções”, afirmou à rádio WGBH-FM, explicando que a criança é autista, pelo que costuma expressar-se de maneira diferente do habitual das pessoas.

Ronan é um grande fã de música, acrescenta o avô, que uns meses antes levou a criança a um outro concerto, do qual ele falou durante semanas.

Agora, vai conhecer o diretor artístico da Handel e a Haydn Society, Harry Christophers.