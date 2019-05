Cardeal “eletricista” devolve luz a 450 pessoas. Salvini quer que ele pague a fatura

O cardeal polaco Konrad Krajewski tomou a iniciativa de voltar a ligar pessoalmente a eletricidade de um prédio devoluto onde vivem cerca de 450 pessoas, incluindo 100 famílias.

As famílias estavam sem eletricidade desde o dia 6 de maio, quando esta foi cortada por uma dívida estimada em cerca de 300 mil euros.

Quando o cardeal – que enquanto esmoler pontifício é responsável por fazer chegar a ajuda do Papa aos mais pobres – soube do sucedido deslocou-se ao local e ativou ele mesmo a eletricidade.

Quem fez chegar a informação a Krajewski foi a irmã Adriana Domenici, que trabalha de perto com os sem-abrigo, incluindo as famílias que ocuparam o edifício estatal. Segundo a freira, em declarações à cadeia de televisão italiana Rai, quando os funcionários da companhia de eletricidade do Estado regressaram ao local, para voltar a desligar a corrente, encontraram uma nota manuscrita, assinada pelo cardeal e deixaram tudo como estava.

Fontes próximas do cardeal disseram à agência Adnkronos que “o cardeal está perfeitamente ciente das consequências legais, mas agiu convicto de que era necessário fazê-lo, para bem daquelas famílias”.

Quem não gostou do gesto do cardeal foi o ministro do Interior, Matteo Salvini, que já veio a público dizer que espera agora que o cardeal polaco pague a conta de 300 mil euros em dívida.