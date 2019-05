Superação é a chave para as sub-17 abrirem a porta da final do Europeu

O selecionador nacional de sub-17 femininos, José Paisana, não esconde a ambição de superar a Alemanha, nas meias-finais, e chegar à final do Europeu da categoria.

"Temos esperança, acreditamos, mas sabemos que vai ser um jogo tremendamente difícil, onde queremos ser organizados, inteligentes e ter uma forte ambição. Queremos superar-nos para conseguir fazer mais", afirmou o técnico, esta segunda-feira, em antevisão da partida.



A Alemanha tem "um jogo muito poderoso, muito físico". Paisana prevê "um jogo de duelos, com o sentido da baliza adversária sempre presente", frente a uma seleção que, "a par da Espanha, é uma das tradicionais finalistas" da competição. "Já jogámos com a campeã do mundo e agora vamos jogar com a vice-campeã da Europa. As nossas jogadoras sabem onde estão, o que querem fazer e tenho a certeza que vão dar o seu máximo", garantiu o selecionador.

Independentemente de chegar à final, Portugal já está a rubricar uma campanha histórica, neste Europeu. José Paisana atribuiu o mérito às jogadoras pelo percurso e deixou um forte desejo para o futuro:

"Elas estão entusiasmadas por poderem jogar uma meia-final, é algo fantástico para todos nós e representa também o crescimento do futebol feminino no nosso país. É uma valorização de todas estas jogadoras. O nosso foco principal é disputar esta meia-final e olhar para a frente. O objetivo é que estas jogadoras cheguem um dia à seleção A."