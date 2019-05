Taxa sobre aviação. Governo não comenta, mas candidato do PS admite debate

O Ministério do Ambiente diz que não comenta opiniões da associação Zero. Em declarações à Renascença, fonte do gabinete de Matos Fernandes acrescenta que, em matéria fiscal, todos os esclarecimentos devem ser dados pelo Ministério das Finanças, donde a Renascença aguarda ainda por uma resposta.

Esta segunda-feira, aquela associação ambientalista diz que Portugal está a perder 500 milhões de euros de impostos, por ano, ao não aplicar uma taxa sobre o combustível para a aviação.

O imposto reduziria também o tráfego e as emissões em 11%, diz o presidente da associação, Francisco Ferreira, sugerindo ainda que a aplicação desse imposto seja feita ao nível europeu.

PS admite discutir impostos ambientais se financiarem Orçamento da UE

O cabeça-de-lista do PS ao Parlamento Europeu manifesta-se disponível para discutir a criação de impostos ambientais para o combate às alterações climáticas, se essas taxas permitirem financiar o orçamento da União Europeia.

"Estou disponível para discutir a questão dos futuros impostos ambientais se eles permitirem financiar o orçamento europeu, permitindo-se assim manter as políticas de coesão a nível europeu e as políticas tradicionais", respondeu.

Pedro Marques falava aos jornalistas após uma visita à Santa Casa da Misericórdia em Bragança, ao lado do ex-secretário de Estado da Administração Interna e do deputado socialista Jorge Gomes.

De acordo com o ex-ministro socialista das Infraestruturas e do Planeamento, o PS tem estado a travar, nas instituições europeias, uma discussão sobre transações financeiras.

"Em geral, a discussão sobre a criação de receitas próprias para a União Europeia, que permita financiar políticas como a de coesão (ou a Política Agrícola Comum), são ideias relativamente às quais estamos disponíveis para discutir – e há caminho e discussão para se continuar a fazer. Acho que não devemos rejeitar à partida qualquer discussão, estamos a falar de receitas próprias para a Europa", acentuou.

Pedro Marques aproveitou a oportunidade para criticar a direita nesta corrida ao Parlamento Europeu, em concreto o candidato do CDS-PP, Nuno Melo.

"Não podemos estar sempre a dizer que queremos que a Europa nos apoie mais, mas, depois, não estarmos disponíveis para esse tipo de discussão sobre receitas próprias da União Europeia. Este é o caso do CDS, por exemplo, que está sempre a dizer que não pode haver cortes nas políticas de coesão ou na PAC – no que nós estamos de acordo – mas, ao mesmo tempo, não quer financiar o orçamento da União Europeia", apontou.