Cardeais congratulam Aura Miguel por 100 viagens papais

O Patriarca de Lisboa, cardeal D. Manuel Clemente, sublinha a forma como a jornalista Aura Miguel tem contribuído para divulgar as mensagens e as ações do Papa Francisco em Portugal, e não só.

Numa mensagem de vídeo gravada para o efeito e divulgada esta segunda-feira, durante uma sessão de homenagem à vaticanista, que completou recentemente a 100.ª viagem papal, o cardeal elogiou esta missão “quase vocacional” de Aura Miguel.

“É com muito gosto que me associo a esta comemoração das 100 viagens papais que Aura Miguel acompanhou, com tanto personalismo, com tanto entusiasmo, e que tão importantes são na missão dela, como jornalista, e da Renascença, enquanto Emissora Católica Portuguesa”, diz.

A jornalista tem sido essencial para divulgar as missões tanto dos santos padres como da Renascença “e que poderiam ficar menos conhecidas se não fossem transmitidas e explicadas e comentadas por pessoas com a competência que Aura Miguel revela e que tem sido tão útil, tão proveitosa em termos de Igreja e em termos de sociedade”.