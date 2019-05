Este é o pior Real Madrid do século

O Real Madrid registou a sua pior temporada do século. Com um total de 17 derrotas, em todas as competições, e a diferença de 18 pontos para o Barcelona, no campeonato, além das eliminações precoces da Tala do Rei e da Liga dos Campeões, toda a época foi um desastre.

A derrota com a Real Sociedad, no domingo, agravou os registos da equipa que foi de Julen Lopetegui, Santiago Solari e Zinedine Zidane, numa só temporada. A última vez que o Real Madrid teve números iguais foi na época 1998/99, ainda antes dos anos 2000.

São 31 vitórias, seis empates e 17 derrotas, ao todo, no total de 54 partidas disputadas, e a perda do estatuto de que o clube mais se orgulhava: o de tricampeão europeu. A eliminação da Liga dos Campeões, nos quartos de final, com goleada sofrida, em casa, diante do Ajax, ditou uma saída inglória do palco predileto do emblema da capital espanhola.

Falta ainda uma jornada da La Liga. Ou seja, o Real Madrid pode fazer ainda mais história, pela negativa. Caso perca com o Bétis, no domingo, a equipa "merengue" passará a somar 18 derrotas na época, igualando os registos da segunda pior temporada da sua história, a de 1994/95. Ficaria a uma só derrota do pior registo de sempre: as 20 derrotas de 1984/85.