Jefferson treina sem limitações no regresso do Sporting aos treinos

Jefferson foi integrado sem limitações, esta segunda-feira, no regresso do Sporting aos treinos, após o empate, a uma bola, diante do Tondela, na jornada 33 do campeonato. Os leões começaram a preparar o desafio da 34.ª e última jornada, no terreno do FC Porto.

Os titulares do jogo com o Tondela realizaram treino de recuperação no ginásio, à exceção de Renan Ribeiro, que treinou com o resto do grupo no relvado. Aí, esteve também Jefferson, integrado sem limitações. O lateral brasileiro, de 30 anos, que está a ser apontado ao Málaga, não joga desde março. Bruno Gaspar realizou treino condicionado.

A outra novidade do treino foi a presença de três jogadores da formação: os sub-23 Pedro Marques, avançado, e Diogo Sousa, guarda-redes, e o sub-17 Nuno Mendes, defesa.

A equipa de Marcel Keizer tentará terminar o campeonato da melhor forma, com uma vitória no Dragão, no sábado, às 18h30.