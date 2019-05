Fátima. Cardeal Tagle questiona ideais de sucesso do nosso tempo

D. Luis Antonio Tagle refletiu sobre a importância de “educar os filhos na fé”, como aconteceu com a própria família de Jesus. "Será que os pais assumem com seriedade a responsabilidade de educar os seus filhos na fé? Será que os pais e os mais velhos dão bom exemplo às crianças e aos jovens em como viver a fé nas decisões e ações da vida quotidiana?", voltou a questionar.

“Consideramo-nos abençoados quando abdicamos dos nossos planos, como Maria e José, para que a vontade de Deus se possa concretizar? Será que os pais alimentam os seus filhos não apenas com comida, medicamentos e formação, mas também com a Palavra de Deus, os Sacramentos e o serviço aos pobres?”, insistiu o também presidente da confederação internacional da Cáritas

O cardeal Tagle falou, ainda, na “bênção do chamamento de Deus”, que deve inspirar todos os católicos, na sua vida.

As celebrações da primeira peregrinação aniversária do ano juntaram entre ontem e hoje cerca de 500 mil pessoas na Cova da iria. Hoje foram cerca de 200 mil os fiéis que assistiram á eucaristia de encerramento, de acordo com números do Santuário de Fátima.