Papa assinala 13 de maio com oração a Nossa Senhora de Fátima

O Papa Francisco assinalou esta segunda-feira a celebração do 13 de maio com uma oração a Nossa Senhora de Fátima, divulgada através da sua conta oficial no Twitter.

Já este domingo, o Papa tinha evocado as celebrações da primeira aparição da Virgem Maria na Cova da Iria, em 1917.

“Os nossos pensamentos vão para a nossa mãe celestial, que celebraremos amanhã, 13 de maio, com o nome de Nossa Senhora de Fátima. Confiamo-nos a ela, para continuar a nossa jornada com alegria e generosidade”, disse, desde a janela do apartamento pontifício, após a recitação da oração pascal do ‘Regina Coeli’, perante milhares de peregrinos.

O Papa esteve em Fátima nos dias 12 e 13 de maio de 2017, por ocasião do Centenário das Aparições, tendo presidido à canonização dos santos Francisco e Jacinta Marto, dois dos videntes da Cova da Iria.