Onésimo Teotónio Almeida vence Prémio Mariano Gago 2019

O livro "O Século dos Prodígios", de Onésimo Teotónio Almeida foi distinguido com o Prémio Mariano Gago, promovido pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA).



Em comunicado, a Quetzal, que edita a obra, sublinha que, "num momento em que se discute a importância e a natureza dos Descobrimentos, Onésimo Teotónio Almeida lembra o carácter pioneiro da ciência portuguesa desse período".

Ainda segundo a editora, na obra agora distinguida dá-se "especial atenção aos séculos XV e XVI, afastando-se tanto da perspetiva nacionalista (na qual incorrem com frequência os historiadores portugueses), como da indiferença que geralmente marca a historiografia anglo-saxónica - ao ignorar o papel que Portugal teve na história da ciência e do conhecimento".

O Prémio Mariano Gago visa distinguir o autor português com o melhor livro de divulgação científica publicado no ano anterior. Este é o terceiro prémio que o livro arrecada desde a sua publicação, depois de já ter sido galardoado com o Prémio Fundação Gulbenkian/História da Presença de Portugal no Mundo, atribuído pela Academia Portuguesa de História, e com o Prémio D. Diniz, da Casa de Mateus.

Onésimo Teotónio de Almeida é um açoriano de São Miguel, nascido em 1946. Reside desde 1972 nos Estados Unidos. Doutorou-se em Filosofia na Universidade de Brown, onde é catedrático no Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros, lecionando também no Wayland Collegium for Liberal Learning e no Renaissance and Early Modern Studies Program da mesma universidade.