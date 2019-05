Sporting suspende processo disciplinar ao ataque de Alcochete até ao final da instrução

O Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting deliberou suspender o processo disciplinar que foi aberto na sequência do ataque à Academia de Alcochete até ao final da fase de instrução do processo.

Em comunicado no site oficial, o Sporting explica que, "tendo presente que no âmbito de um processo disciplinar é imprescindível a alocação individual de responsabilidades de forma estrita e rigorosa e tendo em conta que, nesta altura, ainda estão a decorrer actos de instrução no âmbito do processo criminal em curso, julga-se prudente aguardar por posteriores desenvolvimentos".

O Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting decidiu, assim, suspender o procedimento até à conclusão da instrução, "nos termos do n.º 2 do artigo 8.º do Regulamento Disciplinar" do clube.

A fase de instrução do processo estava prevista arrancar esta segunda-feira, no entanto, um pedido de recusa do juiz de instrução criminal, Carlos Delca, por parte da defesa obrigou a adiamento, sem prazo previsto.