Duarte Gomes diz que o segundo golo do Benfica frente ao Rio Ave devia ter sido anulado

O ex-árbitro Duarte Gomes considera que o segundo golo do Benfica na vitória, por 2-3, no terreno do Rio Ave, devia ter sido invalidado. O comentador de arbitragem acredita que esse golo, apontado de João Félix, resulta de duas más decisões da equipa de arbitragem, "nomeadamente no que diz respeito à intervenção do videoárbitro".

O primeiro erro tem a ver com uma falta "evidente" de Florentino sobre Gabrielzinho. "A partir do momento em que o Florentino põe o braço esquerdo sobre as costas do Gabrielzinho, nunca tira esse braço. Portanto, vai sempre em movimento ascendente, no sentido de carregar. Aliás, a fase final da carga, já dentro da área, é demasiado evidente", esclarece Duarte Gomes, em declarações a Bola Branca.

Embora se tenha falado na possibilidade de essa falta ter sido passível de marcação de grande penalidade, Duarte Gomes lembra que "o início da ação é fora da área" e que a falta "é um ato continuado". Ainda assim, a falta devia ter sido avaliada no VAR, porque resulta no golo do Benfica:

"A falta deve ser marcada neste caso no início da ação. Ora, esta falta acontece no início da jogada que resulta no golo do Benfica e, na fase que se segue, nunca houve uma posse de bola do Rio Ave. O que quer dizer que, sendo penálti ou não, o lance era passível de revisão do videoárbitro, porque na origem de um golo, que é um lance de protocolo, há uma infração na fase inicial em que a equipa ganha posse de bola."