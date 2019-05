Jefferson agrada ao Málaga

O Málaga está atento à situação de Jefferson, segundo avança o jornal "A Bola", esta segunda-feira. O clube andaluz, que luta por subir ao principal escalão do futebol espanhol, pode avançar para a contratação do lateral brasileiro, que não entra nos planos do Sporting para a próxima época.

Jefferson termina contrato com o Sporting em junho de 2020, no final da próxima época. A cláusula é de 45 milhões de euros, no entanto, os valores de uma eventual transferência não deverão, sequer, aproximar-se desse número, visto que o defesa, de 30 anos, é um jogador periférico.

Ainda assim, Jefferson tem 21 jogos realizados, esta época, pelo Sporting e, na anterior, foi um dos jogadores mais importantes do Sporting de Braga, com 39 partidas realizadas. Números que despertam o interesse do Málaga, assim como de outros clubes espanhóis. De acordo com "A Bola", também estão interessados o primodivisionáro Eibar, assim como Albacete e Desportivo da Corunha, que lutam pela subida à La Liga.

Jefferson está em Alvalade desde o verão de 2013, quando foi contratado ao Estoril. No total, leva 125 jogos pelo Sporting e quatro golos.