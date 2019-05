Toni avisa Benfica para os perigos da euforia

Toni apela ao controlo emocional da equipa do Benfica, pois só assim é que as águias poderão confirmar o seu 37.º título de campeão nacional.

À entrada para a última jornada, em que receberá o Santa Clara, o Benfica está a um ponto da conquista do campeonato. Em entrevista a Bola Branca, Toni alerta para a necessidade de "alheamento da euforia", bem como para a importância de se respeitar o adversário da 34.ª ronda do campeonato.

"O Benfica tem tudo, porque depende dele. Espero que a ansiedade não os traia, para poderem chegar ao título", afirma o ex-treinador do Benfica, para quem o segredo inclui, mas não resume ao alheamento da euforia: "Começa no respeito pelo adversário, e a forma como os jogadores do Benfica o encararem, o segredo para a vitória."

O antigo campeão nacional pelas águias, como jogador e treinador, sublinha que há que evitar que o que se ouve na rua entre no balneário.

"É importante que a ansiedade não se apodere dos jogadores, para que possam com maior discernimento expressar todo o potencial que têm. Fundamentalmente, o controlo emocional é muito importante para um jogo destas características. Porque, em volta, sente-se que há uma euforia desmedida, a qual tem que ser trancada em relação à equipa, para que esta não se deixem arrastar. É importante esse controlo emocional e que a euforia fique lá fora. Mais do que a determinação, a concentração. Isto é válido para todos os jogos, mas para este jogo é mesmo determinante ter esse controle emocional", afirma.

Crédito para todos, incluindo Rui Vitória



Bruno Lage é o timoneiro da equipa do Benfica, mas jamais estará sozinho na recolha dos louros, caso haja festa no final da semana. Toni não esquece, igualmente, quem iniciou a temporada na Luz.

"O Rui Vitória, num trajecto que teve alguns percalços, deu também o seu contributo. Depois, Bruno Lage encetou uma recuperação notável. E é um facto de que algumas mudanças operadas foram determinantes na fase de recuperação: Rúben Dias e Ferro, Gabriel e Samaris e, depois, Seferovic e João Félix. Claro que também emerge uma época fantástica de Rafa. Mas Bruno Lage tem todo o mérito. É arrojado, transparente, frontal. Foi determinante", conclui Toni.

A festa do título pode fazer-se no sábado, às 18h30, no Estádio da Luz, em simultâneo com o FC Porto-Sporting. O Benfica-Santa Clara terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.