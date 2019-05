Joaquim Caetano é o novo diretor do Museu Nacional de Arte Antiga

O Ministério da Cultura anunciu, esta segunda-feira, a oemação de Joaquim Caetano para diretor do Museu Nacional de Arte Antiga

Joaquim Caetano assume, em junho, o cargo até agora exercido por António Filipe Pimentel.

De acordo com uma "nota curricular" divulgada pelo Ministério da Cultura Joaquim Caetano nasceu em Beja, em 1962, é licenciado em História, mestre em História da Arte pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com dissertação sobre o pintor Diogo de Contreiras, e Doutor em História da Arte pela Universidade de Évora, com tese sobre o pintor quinhentista Jorge Afonso.

É conservador da coleção de pintura do Museu Nacional de Arte Antiga, onde começou a trabalhar em 1991. Trabalhou na Biblioteca Nacional de Portugal e, entre 2000 a 2010, foi diretor do Museu de Évora, hoje Museu Nacional de Frei Manuel do Cenáculo. Regressou ao Museu Nacional de Arte Antiga em 2010.

Joaquim Caetano foi professor na Escola Superior de Artes Decorativas e assistente convidado na Universidade de Évora.