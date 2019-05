Brighton despede treinador apesar da manutenção

O Brighton & Hove Albion anunciou, esta segunda-feira, o despedimento do treinador, Chris Hughton, "com efeito imediato". A equipa do sul de Inglaterra manteve-se na Premier League, no entanto, os maus resultados ditaram a saída do técnico irlandês, de 60 anos.

"Sem dúvida, esta foi uma das decisões mais difíceis que tive de tomar, como presidente do Brighton & Hove Albion, mas uma decisão que tive de tomar, no final de contas, devido às dificuldades que tivemos na segunda metade da temporada", afirmou o presidente do clube, Tony Bloom, em declarações reproduzidas no site oficial do Brighton.

O Brighton vem de 11 jogos consecutivos sem vencer, para todas as competições, com quatro empates e sete derrotas, a última das quais a goleada caseira (1-4), diante do Manchester City, na última jornada.

Na segunda volta da Premier League, o Brighton & Hove Albion somou apenas três vitórias em 17 jogos, dos quais 12 resultaram em derrotas. Resultados que colocaram as gaivotas em risco de descer de divisão.

Chris Hughton era, até agora, um herói do Brighton. Em 2015/16, chegou aos "play offs" do Championship, segundo escalão do futebol inglês, e, na temporada seguinte, conseguiu mesmo subir a equipa à Premier League. Na última época, segurou o Brighton no principal escalão, com um meritório 15.º lugar, e chegou aos quartos de final da Taça de Inglaterra.