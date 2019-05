Naomi Osaka segura liderança do "ranking" WTA

Naomi Osaka continua a liderar o "ranking" WTA, atualizado esta segunda-feira. A tenista japonesa mantém uma vantagem de 239 pontos sobre a segunda classificada da hierarquia, a romena Simona Halep.

Halep foi finalista vencida na final do Open de Madrid, em terra batida, mas mesmo assim conseguiu regressar ao segundo posto do "ranking". A vencedora, a holandesa Kiki Bertens, escalou três posições e passou a ser a número quatro do ténis mundial. A alemão Angelique Kerber subiu ao pódio, fruto da queda aparatosa da checa Petra Kvitova, eliminada nos quartos de final em Madrid, do número três para o número cinco.

A ucraniana Elina Svitolina mantém-se no sexto posto, enquanto a outra checa do "top-10", Karolina Pliskova, cai dois degraus, para sétima. A norte-americana Sloane Stephens (8.ª), a australiana Ashleigh Barry (9.ª) e a bielorrussa Aryna Sabalenka (10.ª) não mudam.

Inês Murta continua a ser a melhor portuguesa do "ranking", apesar de ter perdido um lugar, sendo agora a número 635 do mundo. Atrás, está Francisca Jorge, que caiu seis posições, no 660.º lugar da tabela WTA.