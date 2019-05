Dalila Rodrigues é a nova diretora dos Jerónimos e da Torre de Belém

Dalila Rodrigues é a nova diretora do Mosteiro dos Jerónimos e da Torre de Belém, acaba de anunciar o gabinete da ministra da Cultura.

A nova responsável assume funções na terça-feira, dia 14, sucedendo a Isabel Cruz Almeida, que se reformou após 35 anos de serviço.



À Renascença a nova diretora disse estar "honrada pelo convite", sem pretender gravar declarações.

De acordo com a biografia oficial, Dalila Rodrigues, 58 anos, é doutorada em História da Arte pela Universidade de Coimbra, professora-coordenadora da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viseu e catedrática convidada do Colégio das Artes da Universidade de Coimbra.



Dalila Rodrigues é também investigadora integrada do Centro de Estudos de Arqueologia, Artes e Ciências do Património (CEAACP), Unidade de I&D 281 da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e membro do Conselho Diretivo da “Associação Trienal de Arquitetura de Lisboa” desde 2010.

Foi diretora do Museu Grão Vasco (2001-2004), diretora do Museu Nacional de Arte Antiga (2004-2007) e diretora da Casa das Histórias Paula Rego. Passou também pela Casa da Música, no Porto, onde foi diretora de Comunicação, Marketing e Desenvolvimento.

A ministra da Cultura agradeceu, numa nota oficial, a Isabel Cruz Almeida "toda a dedicação, empenho e profissionalismo demonstrados ao longo dos 35 anos em que foi diretora" dois dois monumentos.