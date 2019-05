Assange volta a ser investigado por violação

A justiça sueca reabriu a investigação ao co-fundador do Wikileaks, Julian Assange, sobre uma acusação de violação. O inquérito foi retomado a pedido do advogado da alegada vítima.

A Suécia não é o único país a querer a extradição de Julian Assange. Também os Estados Unidos pretendem levar o australiano à justiça, para que seja julgado por acusações relacionadas ao lançamento público pelo Wikileaks de um enorme acervo de documentos secretos.

"Estou bem ciente do facto de que um processo de extradição está em curso no Reino Unido e que ele poderia ser extraditado para os EUA", admitiu a procuradora Eva-Marie Persson.

Os tribunais britânicos terão de decidir sobre qualquer pedido de extradição e o ministro sueco do Interior, Sajid Javid, decidirá qual deles tem precedência, uma vez que os promotores suecos arquivaram os seus.

"No caso de um conflito entre um mandado de detenção europeu e um pedido de extradição dos EUA, as autoridades do Reino Unido decidirão sobre a ordem de prioridade", afirmou à agência Reuters Nick Vamos, advogado e ex-chefe de extradição do Crown Prosecution Service da Grã-Bretanha.

Assange não quer ser extraditado, mas vai colaborar

Julian Assange, que até agora evitou a extradição para a Suécia, nega as acusações de violação que lhe são dirigidas.





[Em atualização]