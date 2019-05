Trail Blazers vencem em Denver e marcam encontro com o campeão na final do Oeste

Os Portland Trail Blazers garantiram, na madrugada desta segunda-feira, um lugar na final da Conferência Oeste da NBA, ao derrotarem, em Denver, os Nuggets, por 96-100. Segue-se, agora, o campeão da Liga.

O grande destaque da partida vai para CJ McCollum, que foi decisivo com 37 pontos e nove ressaltos. Também brilharam Damian Lillard, que roçou o triplo-duplo, com 13 pontos, 10 ressaltos e oito assistências, e Enes Kanter, com um duplo-duplo de 12 pontos e 13 ressaltos. Evan Turner amealhou 14 pontos e sete ressaltos desde o banco.

Desta feita, grande jogo de Nikola Jokic não fez a diferença. O poste sérvio fez um duplo-duplo de 29 pontos e 13 ressaltos e ainda teve ajuda de Jamal Murray (17 pontos), Gary Harris (15) e Paul Millsap (10).

Os Portland Trail Blazers terão pela frente, na final, os campeões da NBA, os Golden State Warriors, que não falham a grande final desde 2014.