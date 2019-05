Título e manutenção. As contas da última jornada

As contas finais do campeonato fecham na última jornada. Benfica e FC Porto decidem o título, enquanto Tondela e Desportivo de Chaves discutem a última vaga entre as equipas que se mantêm na I Liga.

O Benfica é líder, com 84 pontos, mais dois que o FC Porto. Os encarnados também têm vantagem no confronto direto, fruto das vitórias sobre os azuis e brancos na Luz (1-0) e em pleno Dragão (1-3).

Na 34.ª jornada, no sábado, às 18h30, ambos jogam em casa: o Benfica com o Santa Clara e o FC Porto com o Sporting. Basta um empate aos encarnados para serem campeões. Já os dragões terão de derrotar o Sporting e esperar que o Benfica perca, em casa, com o Santa Clara.

Manutenção: empate só serve a uma das equipas



Ao contrário do ano passado, em que as contas eram bastante complexas, a luta pela manutenção, esta temporada, à entrada para a última jornada, é muito simples.

Com o Vitória de Setúbal a salvo e o Nacional e Feirense despromovidos, restam na luta Tondela e Desportivo de Chaves, que jogam entre si, na Beira, e que têm os mesmos pontos ao fim da 33.ª jornada.

O Chaves tem vantagem no confronto direto, visto que venceu na primeira volta, em casa, por 2-1. Isto significa que, caso vença ou empate, a equipa de José Mota terá a manutenção garantida. Em sentido contrário, o Tondela terá de vencer para fugir à II Liga.