O ponto que falta ao Benfica

As manchetes dos jornais desta segunda-feira vestem-se de encarnado, para anunciar que falta apenas um ponto ao Benfica para ser campeão.

"Falta 1 ponto", titula o "Record". Vitória do Benfica em Vila do Conde, por 2-3, coloca as águias com a mão no título. Por outro lado, o FC Porto "não desiste". Dragões derrotaram o Nacional, fora, por 0-4.

"Está quase", garante "A Bola", que explica que resta ao FC Porto "esperar por um milagre".

O jornal "O Jogo" é mais sóbrio e fala de "luz e sombras". Jogo "polémico" deixa águias a um ponto do título. Terá ficado um penálti por marcar a favor do Rio Ave e um golo por anular ao Benfica, sobre o intervalo.

Destaque nas manchetes, ainda, para a conquista da Liga Europeia por parte da equipa do Sporting de hóquei em patins, 42 anos depois. Leões vencem FC Porto, por 5-2, e sucedem ao Barcelona.