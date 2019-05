Taxa sobre aviação. Portugal está a perder quase 500 milhões por ano

O alerta é da Zero. Portugal está a perder 500 milhões de euros de impostos, por ano, ao não aplicar uma taxa sobre o combustível para a aviação, que reduziria o tráfego e as emissões em 11%.

À Renascença, o presidente da Associação Sistema Terrestre Sustentável sugere mesmo que a aplicação desse imposto seja feita a nível europeu. “No caso de Portugal, se aplicarmos uma taxa de 33 cêntimos por litro podemos gerar 500 milhões de euros por ano em receita fiscal”, diz Francisco Ferreira.

Este responsável não compreende a diferença de tratamento na aplicação de impostos entre diferentes tipos de transporte e dá um exemplo: No setor rodoviário os combustíveis são alvo do Imposto sobre os Combustíveis (ISP) e IVA.

Francisco Ferreira diz que “as emissões da aviação aumentaram 7% em Portugal, no último ano”, revelando que, no contexto europeu, “é dos países que menos impostos impõe à aviação”, apesar de ser um dos setores com maior crescimento nos últimos tempos.

Com base num estudo elaborado para a Comissão Europeia em 2018, que revela que a aviação nos Estados-membros está mais isenta de impostos do que em outros mercados, Francisco Ferreira defendeu a aplicação de taxas sobre o combustível utilizado e sobre os bilhetes de avião, uma vez que, no caso de Portugal, "não há, praticamente, qualquer expressão" na tributação ao setor.

De acordo com o estudo, pedido pela Comissão Europeia, se Portugal taxasse o combustível da aviação, “conseguiria reduzir o tráfego e as emissões em 11% e isso diminuiria em 6% a população afetada pelo ruído em Portugal e proporcionaria quase 500 milhões de euros, sem afetar o emprego, nem o PIB [Produto Interno Bruto]”, avançou o dirigente da Zero.

Lembrando que em Portugal está em discussão o Plano Nacional de Energia e Clima e o Roteiro para a Neutralidade Carbónica para 2050, Francisco Ferreira considera que Portugal deve levar a sério a política climática. “Nesta questão da aviação, Portugal vive numa situação de esquizofrenia. Por um lado, temos objetivos muito ambiciosos do ponto de vista climático, mas, depois, queremos mais do que duplicar a capacidade do aeroporto de Lisboa e mesmo que os aviões vão ficando mais eficientes, esse aumento de procura traduz-se em muito mais emissões”.



Através da proposta de política fiscal na aviação, a associação ambientalista acredita que se pode "corrigir, efetivamente, ao longo dos próximos anos, um setor que deve ser mais equilibrado", no sentido de fazer com que Portugal seja "coerente" na política ambiental e climática.