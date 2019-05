Guterres condena ataque a igreja no Burkina Faso

O secretário-geral das Nações Unidas condenou o ataque de domingo numa igreja católica no Burkina Faso.

Seis pessoas morreram numa igreja da cidade de Dablo, enquanto decorria a eucaristia de domingo. As vítimas são o padre que presidia à celebração e cinco fiéis.

António Guterres relembrou a santidade de todos os lugares de culto e espera que os autores do ataque possam ser rapidamente presentes à justiça.

Fontes da segurança avançaram que os atacantes eram entre 20 e 30 e, além da igreja, atacaram várias lojas e um pequeno café, antes de se dirigirem ao centro de saúde local, que saquearam, queimando o veículo da enfermeira chefe.



Em comunicado, o secretário-geral transmitiu condolências às famílias das vítimas e a solidariedade das Nações Unidas ao Governo e ao povo do Burkina Faso.

Guterres pede aos cidadãos do país que se mantenham firmes e não sucumbam aos esforços de semear a discórdia e gerar mais violência. A ONU manifesta-se também disponível para ajudar no que for necessário.