Conservadores britânicos em queda nas sondagens para as Europeias

O Partido Conservador britânico, da primeira-ministra Theresa May, caiu para o quinto lugar numa sondagem para as eleições europeias.

De acordo com a sondagem do YouGov, para o jornal Times, o Partido Brexit, de Nigel Farage, lidera as intenções de voto com 34%. O Partido Trabalhista surge em segundo lugar com 16%, mas também está em queda nas sondagens.

O terceiro e quarto lugares da sondagem são ocupados por dois partidos que apoiam a permanência do Reino Unido na União Europeia, os Democratas Liberais e os Verdes. Reúnem 15% e 11% das intenções de voto, respetivamente.

Só depois, no quinto lugar, com 10%, surge o Partido Conservador. Esta queda surge numa altura em que é cada vez maior a pressão - inclusive dentro do próprio partido - para que Theresa May defina uma data para a sua saída do Governo.

Quase três anos após o referendo em que os britânicos deram luz verde para a saída da União Europeia, ainda não há acordo entre os políticos britânicos sobre quando, como ou até mesmo se a saída deve acontecer.