Escorrega urbano gigante encerrado depois de provocar vários feridos

Contudo, o sucesso não foi o esperado. Nas primeiras horas de utilização, vários habitantes sofreram lesões causadas pelo formato da rampa. Queimaduras e feridas provocadas pela inclinação da estrutura e pelo aço inoxidável foram as principais causas.

As queixas - especialmente acompanhadas de fotografias e vídeos - tiveram eco nas redes sociais e, perante a polémica, o escorrega foi encerrado um dia depois da inauguração para reavaliação das condições de segurança.

A autarquia pediu uma vistoria ao equipamento, mas garante que estavam reunias as condições de segurança e recorda que estavam afixadas as regras de utilização do escorrega: as pessoas devem descer sentadas (e não deitadas), com os braços do lado de dentro e não ao mesmo tempo que outros utilizadores. Ainda de acordo com a autarquia, mais de mil pessoas utilizaram o escorrega sem incidentes.