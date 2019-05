Onde estava quando o Homem chegou à Lua? A NASA quer saber

Lembra-se onde estava quando Neil Armstrong pisou a superfície lunar pela primeira vez ou conhece alguém cuja memória recue ao verão de 1969... então poderá ajudar a NASA.

A agência espacial norte-americana prepara-se para comemorar os 50 anos da chegada à Lua - a 20 de julho - e está a pedir ao público para gravar as suas memórias desse momento histórico. A NASA pretende utilizar essas gravações nas redes sociais como parte de uma série de áudios sobre a exploração da Lua e as missões Apollo.

Há até uma espécie de manual de instruções para quem quiser participar nesta iniciativa. Foi criada uma pequena lista de perguntas às quais as pessoas podem responder, de forma curta, preferencialmente em menos de dois minutos, pede a agência espacial. As respostas podem ser gravadas no telemóvel e enviadas por e-mail.