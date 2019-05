Bruno Lage. O campeonato já não foge? “Longe disso"

O treinador do Benfica ficou feliz com a vitória diante do Rio Ave, mas rejeita euforias. Bruno Lage reconhece que o adversário também teve os seus momentos.

Bruno Lage aniversariante

“Prenda que queria? Sim, vencemos perante uma grande equipa, recheada de grandes valores individuais e com um grande treinador. Para além do percurso fantástico, o Daniel está a fazer uma ponta final muito boa. Foi um jogo de dois, com muitos golos e muito difícil. Tínhamos de ser muito competentes, muito pressionantes. Tivemos os nossos momentos, o Rio Ave os momentos deles. A entrega e a forma como jogámos pelo que temos vindo a fazer ao longo destes quatro meses, fica-nos bem chegar ao último jogo e ter mais uma final para jogar.”

Segundo golo do Rio Ave

“O Daniel mudou o seu meio-campo, começou a construir com dois médios e sentimos que tínhamos de mudar para 4x3x3. Colocámos o Félix entre Semedo e Coentrão. Sentimos que o Coentrão começou a jogar mais baixo para lançar bolas para as diagonais do Nuno. Tentámos alterar e fazer uma forte pressão aos dois médios com o Florentino por trás para cobrir corredores laterais. O alas do Rio Ave procuram muito jogo o interior como se viu no lance que resultou no 3-2.”

O campeonato já não foge?

“Longe disso. Acabámos de falar sobre isso com os jogadores. É mérito do trabalho, disse-lhes que há quatro ou cinco meses nunca pensei estar a celebrar o meu aniversário com esta família, que é a base de tudo. Somos uma família lá dentro. Agora vamos desfrutar a folga, estar com a família e voltar focados em fazer mais uma final, ganhá-la e acabar na posição onde estamos.”

Ansiedade para o próximo jogo

“Ansiedade e pressão não devem existir. É uma oportunidade. Eles têm uma vida fantástica, são saudáveis, fazem o que gostam e não há pressão. Há oportunidade de fazer coisas bonitas por este clube e por estes sócios, que ainda hoje viram apoiaram-nos muito.”

O Benfica venceu o Rio Ave por 3-2 e está a um ponto de conquistar o campeonato.