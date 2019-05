Fátima. Cardeal Tagle pede que a voz de Jesus seja mais escutada

O arcebispo de Manila, cardeal Luis Antonio Tagle, apelou, este domingo, em Fátima, a que se escute mais a voz de Jesus.

"Distraímo-nos frequentemente. Ignoramos a sua presença e a sua voz. Preferimos a proteção da riqueza, das armas, do poder e da glória terrestre. Hoje, perguntemos a nós próprios: deixaremos guiar-nos e proteger-nos por Jesus?", proclamou o cardeal filipino que preside à primeira peregrinação aniversária do ano, em Fátima.



"Na nossa vida de todos os dias, estamos seduzidos por outros pastores humanos, em cujas palavras mais facilmente acreditamos do que nas de Jesus. Estamos familiarizados com as vozes de pastores terrenos, de cantores, de estrelas de cinema, de publicitários, de políticos. Mas qual é a nossa familiaridade com a voz de Jesus?", questionou o cardeal Tagle, durante a homilia da eucaristia que abriu as celebrações.

"Seguimos os estilos e as tendências da moda, mas seguimos o caminho de Jesus e o seu modo de viver? Depositamos a nossa confiança nos pastores deste mundo, na sua proteção, mas muitos destes pastores abandonam-nos quando os seus interesses pessoais e as suas vidas são postos em causa", disse ainda o cardeal filipino, que é também presidente da Cáritas Internacional.