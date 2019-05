Ott Tanak vence Rali do Chile e Ogier é o novo líder do Mundial

O estónio Ott Tanak, da Toyota Yaris, venceu, este domingo, o Rali do Chile, sexta prova do Mundial, ao bater Sébastien Ogier, da Citroen, por 23,1 segundos.

Com este resultado, o piloto francês da Citroen assumiu a liderança do campeonato, com 122 pontos, aproveitando a desistência do belga Thierry Neuville, da Hyundai i20, no sábado, na sequência de um despiste.

Tanak venceu também a especial final, que atribui pontos aos cinco mais rápidos. Com os 30 pontos conquistados, o estónio subiu ao segundo posto no campeonato, com 112 pontos, enquanto Neuville caiu para terceiro, com 110.

"Foi um resultado importante para a equipa. Vínhamos de dois revezes consecutivos e tínhamos perdido a liderança. Foi um fim de semana perfeito", resumiu o piloto da Toyota.

O campeonato tem sido dominado por este trio, pois o quarto classificado, o irlandês Kris Meeke, soma apenas 55 pontos, depois de ter sido oitavo classificado no Chile.

Segue-se o Rali de Portugal, de 30 de maio a 2 de junho, prova que já não tera a especial em Vila Nova de Gaia, por decisão da Câmara Municipal.